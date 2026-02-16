Quando il tradimento costa caro: l’infedeltà può incidere sulla separazione

Il tradimento non è solo una ferita personale. In alcuni casi può avere conseguenze giuridiche precise. Quando un matrimonio finisce a causa di una relazione extraconiugale, molti si chiedono: il coniuge infedele “paga” sul piano legale? La risposta non è così automatica come si potrebbe pensare. Nel nostro ordinamento l’obbligo di fedeltà è previsto dalla legge. Ma questo non significa che ogni infedeltà comporti automaticamente l’addebito della separazione.

Il punto centrale non è il tradimento in sé. È il suo peso nella crisi coniugale. I giudici valutano un aspetto fondamentale: l’infedeltà è stata la causa determinante della rottura del matrimonio? Oppure il rapporto era già compromesso da tempo?

Se la relazione extraconiugale interviene in un matrimonio già in crisi irreversibile, l’addebito potrebbe non essere riconosciuto. Diverso è il caso in cui il tradimento abbia spezzato un equilibrio ancora esistente, provocando l’intollerabilità della convivenza.

L’addebito non è una “punizione morale”. È una pronuncia con effetti concreti: il coniuge cui viene attribuita la responsabilità della separazione può perdere il diritto al mantenimento e i diritti successori. Ma attenzione: chi lo chiede deve provarlo. Non basta dimostrare l’esistenza della relazione. Occorre dimostrare che senza quel comportamento il matrimonio non sarebbe finito.

Messaggi, testimonianze, ricostruzione cronologica della crisi: tutto può avere rilievo, ma solo se inserito in un quadro coerente. Chiedere l’addebito può essere una scelta strategica, ma non sempre è conveniente. A volte è solo una battaglia emotiva destinata ad allungare il conflitto senza reali benefici. Ogni separazione ha una storia diversa. E ogni decisione va valutata con lucidità, non solo con rabbia. Perché tra dolore e diritto, è il secondo a determinare le conseguenze.