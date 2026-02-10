Puliservice Volley Reggio Calabria, mercoledì di Coppa contro Lamezia: la presentazione del match

Novità in casa Puliservice Reggio Calabria. La Fipav Calabria ha pubblicato le date della Coppa Calabria, Memorial Sergio Sorrenti. La capolista amaranto, giocherà contro la prossima avversaria del campionato, anche in Coppa. Infatti, se il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, le ragazze di Mister Giglietta giocheranno in casa dell’Arpaia Lamezia, alle ore 18.30 al Palagatti, mercoledì 11 febbraio, faranno lo stesso. Primo turno del quarto di finale di Coppa, nella medesima location lametina alle ore 20:30.

Gara programmata al meglio delle tre sfide: gara due è stata programmata il 18 febbraio alle ore 20.30 a Cinquefrondi. Andata e ritorno con formula con eventuale Golden Set. Le amaranto sono pronte alla sfida.