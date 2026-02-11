Puliservice Volley batte Soverato, Giglietta: “stiamo bene, giochiamo con intensità”

Un altro successo in campionato, questa volta contro la Pepea Soverato raggiunto con autorevolezza. La Puliservice Reggio Calabria continua la sua marcia inanellando vittorie e si presenta carica al decisivo triplo confronto con Lamezia. Dopo la gara “tranquilla” contro il Soverato, l’allenatore Franco Giglietta volge subito lo sguardo alla settimana che potrebbe definire parte della stagione.

“Sì, direi una gara tranquilla così come ce l’aspettavamo”, esordisce Giglietta commentando la partita appena conclusa. “Noi stiamo bene e quindi abbiamo giocato per come ci stiamo allenando, cioè con intensità perché ci aspettano una settimana difficile con delle partite di coppa e campionato che diranno molto sulla nostra stagione”.

Il prossimo avversario, infatti, è uno solo ma si affronterà tre volte in pochi giorni: l’Arpaia Lamezia. Un testa a testa che vale la Coppa Calabria “Memorial Sorrenti” e punti pesantissimi per il campionato complici i risultati del girone parallelo. “Sarà Lamezia che incontreremo prima in coppa, già mercoledì, poi sabato in campionato e poi il mercoledì successivo ancora in gara di coppa per il ritorno”, spiega il mister.

Giglietta non ha dubbi sulla difficoltà della prova: “mi aspetto delle gare difficili perché la Lamezia è una buona squadra, abbiamo già visto quando è venuta qui a giocare in campionato. È la terza forza del girone e ha delle ragazze molto valide, più una atleta che definisco fuori categoria, Stefania Papa, perché ha un trascorso veramente importante e di livello. Quindi sicuramente ci sarà da lottare punto su punto”.

Con il campionato che fino ad ora ha “sorriso” alle reggine, si apre la fase decisiva. Giglietta fa una valutazione chiara del percorso che attende la sua squadra nella regular season: “sono rimaste quattro partite. Diciamo che Lamezia è l’ostacolo più duro. Il resto incontreremo squadre giovani, combattive, che però sicuramente sono alla nostra portata”.

Una dichiarazione che delinea una gerarchia precisa: la Puliservice, saldamente in testa, identifica nel duello con Lamezia lo scoglio principale da superare per mantenere la leadership e arrivare ai playoff con il massimo della fiducia. Il primo appuntamento è già domani, al Palagatti, per il primo round di un derby che promette fuochi d’artificio.