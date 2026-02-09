“Pucci fascista, Ghali eroe”, ma siamo sicuri? Saltano fuori post del cantante: insulti a gay, donne e neri | FOTO

Giorgia Meloni in questi giorni ha parlato più volte di “doppiopesismo” della Sinistra. E’ quella che condanna determinati comportamenti solo se a compierli sono personaggi di Destra, con idee di Destra, o presunti tali. L’ultima vergogna riguarda la “pressione” nei confronti di Andrea Pucci, costretto a rinunciare a Sanremo – era stato invitato da Carlo Conti – per dei comportamenti in passato che la Sinistra ha condannato, ma anche perché definito (così, a piacimento) “fascista, razzista e omofobo”.

Contemporaneamente, però, proprio negli stessi giorni, nelle stesse ore, il cantante Ghali veniva eretto – per l’ennesima volta – a eroe nazionale. Perché non è di Destra, chiaramente. Perché ha il coraggio di attaccare il Governo, chiaramente. Perché canta alle Olimpiadi di Milano-Cortina e non viene nominato né mai inquadrato in primo piano. Un martire, una vittima, quella a cui la Sinistra ha bisogno di affiancarsi ogni qualvolta ci sia da dibattere su inutili argomenti.

Ma siamo proprio sicuri che Pucci sia fascista, razzista e omofobo e Ghali invece un povero indifeso, eroe nazionale? Federico Palmaroli, conosciuto sui social per la pagina “Le frasi di Osho” ha postato uno screen con diversi vecchi messaggi postati da Ghali negli anni scorsi. No, non aveva 7 anni e neanche 12. Era già in grado, consapevolmente, di esprimere delle idee e di esserne responsabile, nonché a ridosso degli inizi della sua carriera musicale. Nell’immagine, che inseriamo di seguito, si può leggere di tutto: insulti ai gay, alle donne, ai neri. Insomma, praticamente omofobo, sessista e razzista. Vedi un po’ che Ghali è fascista? “Comunque in confronto a Ghali, Pucci è Fra’ Cionfoli” ha scherzato Palmaroli.