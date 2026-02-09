Pubblicati i dati OCSE del terzo trimestre: l’Italia sorpassa Giappone e Corea, perché è un trionfo per l’export europeo

I dati commerciali OCSE del terzo trimestre 2025 sono stati pubblicati e dipingono un quadro straordinariamente positivo per l’Europa e, in particolare, per l’Italia. Il surplus commerciale dell’Unione Europea continua a crescere, segnando il terzo trimestre consecutivo di risultati positivi. Una spinta significativa è arrivata dall’aumento degli scambi commerciali con gli Stati Uniti, un fenomeno che possiamo definire “effetto Trump”, che ha avuto un impatto positivo sulle esportazioni europee.

In questo contesto, l’Italia ha raggiunto un traguardo storico, diventando il quarto maggiore esportatore di beni al mondo, superando paesi come il Giappone e la Corea del Sud. Questo risultato non solo evidenzia la qualità dei prodotti italiani, ma anche la crescente competitività dell’economia italiana a livello globale. Ma non è tutto. Francia e Germania, singolarmente, stanno esportando più servizi della Cina, confermando la potenza dell’Europa non solo nei beni, ma anche nei settori tecnologici, finanziari e culturali. Questi dati sono un segnale tangibile del crescente ruolo di Italia e Europa nell’economia globale, con una performance che mette in luce la capacità di adattamento e innovazione del continente.

Se la “rivoluzione commerciale” è partita da un punto di vista politico con la presidenza di Trump, è senza dubbio l’Europa – e l’Italia in particolare – ad aver raccolto i frutti di questa nuova dinamica internazionale. In sintesi, questi numeri non solo raccontano un successo per l’Italia, ma anche un consolidamento della sua posizione di forza all’interno dell’Unione Europea. Un trionfo che va ben oltre il semplice valore delle esportazioni: è il segno di una nuova era di competitività e prosperità per il nostro paese e per l’Europa intera. Grazie a Trump, ma soprattutto grazie alla capacità dell’Italia di rispondere con determinazione a questa sfida globale.