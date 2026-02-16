Provinciali Cosenza: presentate le candidate, tutti i NOMI

Cosenza, sono due i candidati alla carica di Presidente della Provincia, che si contendono la guida dell’Ente nel Palazzo di Piazza XV Marzo

palazzo provincia cosenza

Si è chiuso alle ore 12.00 di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza e al Consiglio provinciale di Cosenza in vista delle elezioni in programma domenica 8 marzo 2026. Sono due i candidati alla carica di Presidente della Provincia, che si contendono la guida dell’Ente nel Palazzo di Piazza XV Marzo:

  • Franz Caruso, sindaco di Cosenza, sostenuto dall’area di centrosinistra;
  • Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, espressione del centrodestra.

Quattro le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale: due a sostegno del candidato Biagio Faragalli e due a sostegno del candidato Franz Caruso. “Con la scadenza odierna si apre ufficialmente una nuova fase per la Provincia di Cosenza”, ha dichiarato il Presidente Giancarlo Lamensa.

Lamensa ha aggiunto: “desidero ringraziare gli uffici dell’Ente per il lavoro svolto con professionalità e puntualità, garantendo il regolare espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Rivolgo ai candidati alla Presidenza e a tutti i candidati al Consiglio provinciale un sincero augurio di buon lavoro e di una campagna elettorale improntata al rispetto, al confronto sui programmi e alla centralità degli interessi del nostro territorio. La Provincia ha bisogno di idee, responsabilità e spirito di servizio per affrontare le sfide che attendono le nostre comunità”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato “l’importanza della partecipazione e del senso delle istituzioni, affinché il rinnovo degli organi provinciali rappresenti un momento di crescita democratica e di rilancio per l’intero territorio cosentino”.

Liste

Liste a sostegno di Biagio Faragalli

Forza Italia Berlusconi

  • Altomare Emanuela
  • Battafarano Tiziana
  • Bruno Caterina
  • Cascardo Silvio Gerardo
  • Garofalo Luigi
  • Gencarelli Luca
  • Luciani Gabriella
  • Lucisano Pietro
  • Molinaro Gerardo
  • Tarsitano Marco
  • Turano Giuseppe

Ad Maiora

  • Belvedere Federico
  • Ventura Vincenzo
  • De Lorenzo Antonino
  • Selvaggi Elisa
  • Fabiano Fabrizio
  • Leone Antonietta
  • Lospenato Miriam
  • De Franco Pasquale
  • Manfredi Rosita

Liste a sostegno di Franz Caruso

Provincia Democratica

  • Ciacco Giuseppe
  • Rende Biancamaria
  • Penna Chiara
  • Di Natale Graziano
  • Beltrano Francesco
  • Uva Antonio
  • Vaccaro Massimiliano
  • Puzzo Daniela
  • Mascaro Assunta
  • De Angelis Antonietta
  • Sisca D.A.
  • Lepore Luca

Insieme per la Provincia

  • Aloise Walter
  • Zagotta Ernesto
  • Ramundo Giuseppe
  • Straface Ines
  • Capalbo Pino
  • De Paola Concetta
  • Minervini Rosa
Leggi altri articoli di Cosenza