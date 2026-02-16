Provinciali Cosenza: presentate le candidate, tutti i NOMI

Si è chiuso alle ore 12.00 di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza e al Consiglio provinciale di Cosenza in vista delle elezioni in programma domenica 8 marzo 2026. Sono due i candidati alla carica di Presidente della Provincia, che si contendono la guida dell’Ente nel Palazzo di Piazza XV Marzo:

Franz Caruso , sindaco di Cosenza, sostenuto dall’area di centrosinistra;

, sindaco di Cosenza, sostenuto dall’area di centrosinistra; Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, espressione del centrodestra.

Quattro le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale: due a sostegno del candidato Biagio Faragalli e due a sostegno del candidato Franz Caruso. “Con la scadenza odierna si apre ufficialmente una nuova fase per la Provincia di Cosenza”, ha dichiarato il Presidente Giancarlo Lamensa.

Lamensa ha aggiunto: “desidero ringraziare gli uffici dell’Ente per il lavoro svolto con professionalità e puntualità, garantendo il regolare espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Rivolgo ai candidati alla Presidenza e a tutti i candidati al Consiglio provinciale un sincero augurio di buon lavoro e di una campagna elettorale improntata al rispetto, al confronto sui programmi e alla centralità degli interessi del nostro territorio. La Provincia ha bisogno di idee, responsabilità e spirito di servizio per affrontare le sfide che attendono le nostre comunità”.

Il Presidente ha inoltre sottolineato “l’importanza della partecipazione e del senso delle istituzioni, affinché il rinnovo degli organi provinciali rappresenti un momento di crescita democratica e di rilancio per l’intero territorio cosentino”.

Liste

Liste a sostegno di Biagio Faragalli

Forza Italia Berlusconi

Altomare Emanuela

Battafarano Tiziana

Bruno Caterina

Cascardo Silvio Gerardo

Garofalo Luigi

Gencarelli Luca

Luciani Gabriella

Lucisano Pietro

Molinaro Gerardo

Tarsitano Marco

Turano Giuseppe

Ad Maiora

Belvedere Federico

Ventura Vincenzo

De Lorenzo Antonino

Selvaggi Elisa

Fabiano Fabrizio

Leone Antonietta

Lospenato Miriam

De Franco Pasquale

Manfredi Rosita

Liste a sostegno di Franz Caruso

Provincia Democratica

Ciacco Giuseppe

Rende Biancamaria

Penna Chiara

Di Natale Graziano

Beltrano Francesco

Uva Antonio

Vaccaro Massimiliano

Puzzo Daniela

Mascaro Assunta

De Angelis Antonietta

Sisca D.A.

Lepore Luca

Insieme per la Provincia

Aloise Walter

Zagotta Ernesto

Ramundo Giuseppe

Straface Ines

Capalbo Pino

De Paola Concetta