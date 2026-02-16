Provinciali Cosenza: presentate le candidate, tutti i NOMI

Si è chiuso alle ore 12.00 di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza e al Consiglio provinciale di Cosenza in vista delle elezioni in programma domenica 8 marzo 2026. Sono due i candidati alla carica di Presidente della Provincia, che si contendono la guida dell’Ente nel Palazzo di Piazza XV Marzo:
- Franz Caruso, sindaco di Cosenza, sostenuto dall’area di centrosinistra;
- Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, espressione del centrodestra.
Quattro le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale: due a sostegno del candidato Biagio Faragalli e due a sostegno del candidato Franz Caruso. “Con la scadenza odierna si apre ufficialmente una nuova fase per la Provincia di Cosenza”, ha dichiarato il Presidente Giancarlo Lamensa.
Lamensa ha aggiunto: “desidero ringraziare gli uffici dell’Ente per il lavoro svolto con professionalità e puntualità, garantendo il regolare espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Rivolgo ai candidati alla Presidenza e a tutti i candidati al Consiglio provinciale un sincero augurio di buon lavoro e di una campagna elettorale improntata al rispetto, al confronto sui programmi e alla centralità degli interessi del nostro territorio. La Provincia ha bisogno di idee, responsabilità e spirito di servizio per affrontare le sfide che attendono le nostre comunità”.
Il Presidente ha inoltre sottolineato “l’importanza della partecipazione e del senso delle istituzioni, affinché il rinnovo degli organi provinciali rappresenti un momento di crescita democratica e di rilancio per l’intero territorio cosentino”.
Liste
Liste a sostegno di Biagio Faragalli
Forza Italia Berlusconi
- Altomare Emanuela
- Battafarano Tiziana
- Bruno Caterina
- Cascardo Silvio Gerardo
- Garofalo Luigi
- Gencarelli Luca
- Luciani Gabriella
- Lucisano Pietro
- Molinaro Gerardo
- Tarsitano Marco
- Turano Giuseppe
Ad Maiora
- Belvedere Federico
- Ventura Vincenzo
- De Lorenzo Antonino
- Selvaggi Elisa
- Fabiano Fabrizio
- Leone Antonietta
- Lospenato Miriam
- De Franco Pasquale
- Manfredi Rosita
Liste a sostegno di Franz Caruso
Provincia Democratica
- Ciacco Giuseppe
- Rende Biancamaria
- Penna Chiara
- Di Natale Graziano
- Beltrano Francesco
- Uva Antonio
- Vaccaro Massimiliano
- Puzzo Daniela
- Mascaro Assunta
- De Angelis Antonietta
- Sisca D.A.
- Lepore Luca
Insieme per la Provincia
- Aloise Walter
- Zagotta Ernesto
- Ramundo Giuseppe
- Straface Ines
- Capalbo Pino
- De Paola Concetta
- Minervini Rosa