Provincia di Cosenza, Antoniozzi: “bene l’unità del CentroDestra, chiediamo un impegno comune”

“Sono soddisfatto che il centrodestra abbia trovato un nome unitario per le elezioni provinciali e ringrazio tutti i partiti della coalizione. Noi come sempre faremo il massimo e vincerà chi avrà un voto in più, anche se credo che questa legge Delrio non piaccia a nessuno. Mi auguro che a vincere saremo noi ovviamente ma agiremo sempre con lealtà e rispetto anche se il risultato dovesse essere diverso”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“A Faragalli e a Caruso – dice Antoniozzi – chiediamo sin da ora un impegno a rafforzare l’ente nell’azione sul territorio, a privilegiare gli idonei nelle assunzioni come previsto dalla legge, a stare vicini ai sindaci. Le province sono enti importanti e devo sottolineare che in questi due mesi Giancarlo Lamensa ha operato veramente molto bene” conclude Antoniozzi.