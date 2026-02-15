Provincia di Cosenza, Antoniozzi: “bene l’unità del CentroDestra, chiediamo un impegno comune”

Il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, sulle elezioni per la provincia di Cosenza

“Sono soddisfatto che il centrodestra abbia trovato un nome unitario per le elezioni provinciali e ringrazio tutti i partiti della coalizione. Noi come sempre faremo il massimo e vincerà chi avrà un voto in più, anche se credo che questa legge Delrio non piaccia a nessuno. Mi auguro che a vincere saremo noi ovviamente ma agiremo sempre con lealtà e rispetto anche se il risultato dovesse essere diverso”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“A Faragalli e a Caruso – dice Antoniozzi – chiediamo sin da ora un impegno a rafforzare l’ente nell’azione sul territorio, a privilegiare gli idonei nelle assunzioni come previsto dalla legge, a stare vicini ai sindaci. Le province sono enti importanti e devo sottolineare che in questi due mesi Giancarlo Lamensa ha operato veramente molto bene” conclude Antoniozzi.

