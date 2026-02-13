Pronta l’inaugurazione del percorso turistico nato a Taurianova

Più che una cerimonia tout court, l’inizio di un viaggio inedito tra le bellezze storiche, architettoniche e monumentali della città ora segnalate dai 19 totem informativi interattivi installati grazie ai fondi di Capitale del Libro 2024. E’ l’occasione offerta dal Comune di Taurianova, domenica prossima, a partire dalle 16.00, per presentare le installazioni collocate presso chiese, monumenti, statue, residenze storiche, fontane e palazzi, nell’ambito del progetto “Arte e Cultura nel Territorio”.

L’appuntamento è all’esterno di Villa Zerbi, in via Roma 175, dove autorità, rappresentanti delle associazioni e cittadinanza parteciperanno alla prima delle inaugurazioni previste pressoché in simultanea, per poi proseguire verso altri siti che si trovano nelle immediate vicinanze. L’idea di dotare la città di un servizio turistico e culturale nuovo nel suo genere, grazie alle informazioni disponibili in diverse lingue, anche tramite un QR Code attivabile da smartphone, nasce da una proposta dell’associazione Amici del Palco, il cui progetto realizzativo per l’importo di circa 15.000 euro è in collaborazione con il Comune e gode del patrocinio della Consulta delle Associazioni di Taurianova, con il sigillo del progetto “New Town-Antica Valle delle Saline”.

La cerimonia coordinata da Maria Fedele, assessore alla Cultura e presidente della Commissione Cultura di Anci Calabria, vedrà gli interventi fra gli altri del sindaco Roy Biasi e di Giacomo Carioti, presidente di Amici del Palco. Tra i totem installati, nel centro storico e nelle frazioni Amato e San Martino, anche quello che illustra le origini del palazzo che ospita la biblioteca comunale – inaugurata nell’anno di Capitale del Libro – e quello che racconta l’attuale sede il Comando della Compagnia dei Carabinieri. Sono in tutto 10, inoltre, le chiese antiche descritte dai totem, che informano pure sulla storia – fra le altre – di 2 residenze nobiliari e 4 palazzi.

Di seguito, l’elenco dettagliato dei siti dove da domenica prossima sarà possibile trovare attivi i 19 totem: Villa Zerbi; Chiesa di San Nicola; Palazzo Loschiavo Pontalto (Caserma dei Carabinieri); Chiesa dell’Immacolata; Chiesa parrocchiale di Maria SS. delle Grazie; Palazzo Loschiavo; Chiesa del Rosario; Ex Palazzo Comunale Radicena; Monumento Caduti Piazza Italia; Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe (via F.sco Sofia Alessio); Palazzo Comunale; Monumento ai Caduti di Piazza della Libertà; Chiesa Parrocchiale SS. Apostoli Pietro e Paolo; Fontana “De Cumis”; Palazzo Contestabile; 16 Chiesa di San Giuseppe (Iatrinoli); Chiesa parrocchiale di Maria SS. della Colomba (San Martino); Chiesa parrocchiale di San Pio X (Amato); Chiesa del Calvario (Vergine Santissima Addolorata e S. Antonio di Padova).