Presidenziali in Portogallo, vittoria del candidato di sinistra

Urne chiuse in Portogallo dove si è svolto il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Gli exit poll elaborati dall’Università Cattolica di Lisbona per la televisione pubblica danno la vittoria al candidato di sinistra, António José Seguro, il cui risultato presenta una forchetta fra il 68% e il 73%. Il leader del partito di destra Chega, André Ventura, si attesta fra il 28% e il 32%.

Il vincitore Seguro subentrerà al presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa, che ha concluso il limite costituzionale di due mandati quinquennali.