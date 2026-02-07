Premio Simpatia della Calabria 2026: si guarda alla 19ª edizione

“QUASI UNA VITA” dal libro di Corrado Alvaro, Premio Strega del 1951, il motto della diciannovesima edizione del Premio Simpatia della Calabria 2026 che si svolgerà nell’incantevole scenario del Circolo Tennis Rocco Polimeni, alla soglia dei suoi cento anni di storia. La programmazione è il leitmotiv di Incontriamoci Sempre ODV, un premio che ha un significato profondo, perché rappresenta la nostra storia, le nostre radici“. È quanto si legge nel comunicato stampa di “Incontriamoci Sempre”.

“Le mitiche FS sono il DNA dell’associazione Incontriamoci Sempre, nata proprio all’interno del mondo del lavoro delle FS e, la stazione FS di RC S. Caterina rappresenta un modello d’esempio a livello Nazionale per le miriadi di attività sociali, culturali e di volontariato, ed il suo piccolo Museo FS dedicato al grande Regista Pietro Germi è una chicca riconosciuta ed apprezzata a livello Nazionale.

Già un personaggio di primo piano della nostra Calabria ha accettato il nostro invito ad essere insignito: il Dott Domenico Bellantone, Console Generale d’Italia a Londra, diplomatico di grande esperienza e di altissimo livello, nato a Reggio Calabria.

Console generale d’Italia a Londra, una delle aree più grandi e impegnative della rete Diplomatico-Consolare del nostro Paese. Una lunga carriera al Ministero degli Affari Esteri, già con incarichi in Libia, Egitto, Usa. È coadiuvato dai Consoli Rossella Gentile e Alessandro Mignini (ospite nell’edizione del Premio Simpatia della Calabria del 2025)“, conclude la nota.