Poste Italiane, lavori infrastrutturali all’ufficio postale di Condofuri

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Cavallotti a Condofuri resterà chiuso dal 13 febbraio per lavori infrastrutturali della sede. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via San Pantaleone di San Lorenzo, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle 13,45.
L’ufficio postale di Condofuri superiore riaprirà, salvo imprevisti, il 30 marzo con i consueti orari.