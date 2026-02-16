Poste Italiane, emesso il francobollo commemorativo di Piero Gobetti

Poste Italiane comunica che oggi 16 febbraio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Piero Gobetti, nel centenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Matias Hermo.

La vignetta raffigura in primo piano di un ritratto di Piero Gobetti, intellettuale, giornalista e uomo politico antifascista. Sullo sfondo, a sinistra, risalta una reinterpretazione artistica del suo celebre saggio “La Rivoluzione Liberale” edito agli inizi del Novecento. Completano il francobollo le legende “PIERO GOBETTI” e le date “1901-1926”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Torino 35.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito

www.filatelia.poste.it.