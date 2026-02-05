Ponte sullo Stretto, terremoti e alluvioni: “sgridata” alla Sinistra. E quel “disegno” chiaro che smonta le bugie… | FOTO

“Sul Ponte sullo Stretto qualcuno prova a fare polemica ideologica, usando le emergenze come pretesto politico. È un copione già visto. In Italia mai si sono tolti fondi alle grandi infrastrutture per far fronte a terremoti, alluvioni o dissesti idrogeologici. Non è successo con l’Alta Velocità, con cantieri da decine di miliardi: lo Stato ha sempre trovato risorse aggiuntive senza bloccare lo sviluppo. Oggi invece si vuole sacrificare solo il Ponte sullo Stretto. Una scelta incoerente e strumentale”. Così in una nota il Senatore siciliano Nino Germanà torna a parlare del Ponte sullo Stretto.

“Si finanziano ferrovie miliardarie in Sicilia e Calabria, ma si propone di lasciarle interrotte proprio nel punto in cui dovrebbero unirsi. Così non si tutela il territorio: lo si isola. Le emergenze si affrontano con serietà e risorse dedicate, non fermando le opere strategiche che servono al futuro del Sud” aggiunge. Di seguito la grafica chiara che distingue i tempi di percorrenza dell’Alta Velocità da Roma verso il Nord e verso il Sud. Evidenti le differenze.