Ponte sullo Stretto, Tajani: “opera fondamentale per migliorare i collegamenti in tutta Italia”

“La realizzazione infrastrutture mi pare che sia una priorità anche di questa governo, risolvere tutti i problemi. Non è soltanto il problema della Sicilia, le aree interne hanno problemi ovunque, ma non si può cambiare tutto in poco tempo. Certo che bisogna affrontare la questione. Il tema del ponte sullo stretto, ha anche questo obiettivo, quello di accelerare i tempi per una serie di collegamenti che permettono anche alle aree interne di essere meglio collegate, per via ferroviaria, ma anche per via terrestre, quindi ci vuole tempo, ma non è che si può fare un tocco di bacchetta magica, risolvere tutti i problemi della viabilità in tutta l’Italia, perché i problemi di viabilità esistono in Sicilia, ma esistono anche nel resto d’Italia. Certo che per noi è una cosa di grande importanza, stiamo lavorando per l’alta velocità, stiamo lavorando per il ponte, e tutto ciò che si può fare per migliorare le infrastrutture, questo lo faremo, questo riguarda sia i porti, sia gli aeroporti, quindi tutto ciò che riguarda i collegamenti“. Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ad una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans a Palermo.