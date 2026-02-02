Ponte sullo Stretto, Tajani: “non definanziare l’opera, a Niscemi evitare ritardi”

Il Ponte “e’ una infrastruttura strategica per Sicilia, Calabria e Italia. Dobbiamo dedicarci alla ricostruzione di quello che e’ stato danneggiato ma anche alla costruzione del futuro economico dell’Isola. Per questo non dobbiamo definanziarlo. I finanziamenti per i danni provocati dal maltempo al Sud seguiranno altri percorsi“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al “Giornale di Sicilia” in occasione della sua visita a Palermo. Sulla possibilita’ di costruire una new town a Niscemi ha spiegato: “Ho visto che uno dei primi temi strategici sulla ricostruzione a Niscemi e’ questo della possibilita’ di una new town. Noi dobbiamo aiutare al piu’ presto chi ha gia’ perso la casa o e’ destinato ad abbandonarla. Seguiro’ il dibattito nei prossimi giorni: insisto, l’importante e’ essere veloci. Si cerchera’ di utilizzare al massimo l’esistente inutilizzato, integrando eventualmente con nuovi interventi edilizi nello stesso contesto urbanistico. Come governo nazionale dobbiamo correre per ricostruire quello che e’ stato distrutto, dobbiamo farlo evitando ritardi e ruberie“, ha concluso Tajani.