Ponte sullo Stretto, Sala (FI): “non toglie risorse a Niscemi, lo stop sarebbe un errore”

“I fondi per il Ponte sullo Stretto e quelli per l’emergenza di Niscemi sono due ambiti diversi: non funziona che togli da uno per mettere sull’altro, sono strumenti diversi con logiche diverse. Per l’emergenza il governo si è subito attivato e ha già messo in campo due prime tranche di aiuti: intervenire subito non significa buttare soldi, ma piuttosto programmare, capire le priorità, e decidere quali sono le prime opere da fare e quali i tempi“. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.

“Fermare una infrastruttura strategica come il Ponte sarebbe un grande errore: il Ponte è un investimento strategico che serve proprio per creare ricchezza e sviluppo per quel territorio. Ed è proprio quello sviluppo che permetterà di investire ancora di più sulla sicurezza e sul dissesto idrogeologico“, ha aggiunto.