Ponte sullo Stretto, Ripepi a valanga: “l’opera del secolo va avanti, i beceri comunisti non vinceranno”

“Nonostante ostacoli, veti ideologici e anni di propaganda del NO, il Ponte sullo Stretto non si ferma. Dopo i rilievi, il Governo è già al lavoro per riscrivere il decreto e sbloccare i cantieri: un passaggio tecnico che non mette in discussione l’opera, ma ne rafforza il percorso. Mentre i beceri comunisti continuano a tifare contro lo sviluppo del Sud, lo Stato va avanti con responsabilità e determinazione. Il Ponte è sviluppo, lavoro, infrastrutture, crescita, futuro per Calabria e per tutto il Mezzogiorno. Chi si oppone lo fa per ideologia, paura o interesse politico. Noi siamo dalla parte di chi costruisce, non di chi blocca. Il Ponte si farà!”. Così, sui social, il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi commenta l’ultimo ok al decreto Ponte sullo Stretto.