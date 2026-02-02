Ponte sullo Stretto, la Lega esulta: “passi avanti per i dl Infrastrutture e Sicurezza, grandi novità in arrivo”

“La Lega esprime grande soddisfazione per i passi in avanti su decreto Infrastrutture e decreto Sicurezza. Nel primo caso ci saranno fondamentali novità a proposito del ponte sullo Stretto. Mentre c’è ottimismo per le norme contro la criminalità e per sostenere le forze dell’ordine. Il pacchetto sicurezza, tra decreto e disegno di legge, saprà offrire nuovi strumenti per difendere gli italiani perbene e prevenire scene scandalose come quelle viste pochi giorni fa a Torino“. Lo riferisce una nota della Lega.