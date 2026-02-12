Ponte sullo Stretto, il Pd al governo: “i fondi 2026 siano dirottati sui danni del Mega Ciclone Harry”. Ma sono già in bilancio

“Il gruppo di presidenza dei senatori Pd ha presentato, a prima firma Antonio Nicita, un’interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e dell’Economia chiedendo chiarimenti sul progetto del Ponte sullo Stretto dopo l’approvazione del decreto legge sui commissari straordinari approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso, che ne allunga i tempi di spesa nel 2026”. Lo afferma in una nota il gruppo di presidenza dei senatori Pd.

“I firmatari evidenziano come il nuovo cronoprogramma del governo indichi il 31 maggio 2026 per la delibera del Cipess e il 1° luglio per l’invio alla Corte dei conti del decreto di assenso all’atto aggiuntivo e dell’accordo di programma. Tempistiche che, secondo l’interrogazione, rendono impossibile utilizzare entro l’anno le risorse finanziarie previste per il 2026, con il rischio di residui non spesi analoghi a quelli già registrati nel 2025”.

“I senatori dem chiedono quindi al governo di procedere a una riprogrammazione formale dei fondi del 2026 destinati al ponte, destinando le somme disponibili ad altri investimenti infrastrutturali urgenti in Sicilia, Calabria e Sardegna, anche alla luce dei danni provocati dal ciclone Harry, dato che il governo non ha ancora indicato quali e quante risorse intende attivare. L’interrogazione sollecita inoltre iniziative per garantire coerenza tra tempi amministrativi, coperture finanziarie e pianificazione pluriennale dell’opera, al fine di evitare inefficienze nella gestione della spesa pubblica, come segnalato dalla Corte dei conti”.