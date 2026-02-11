Ponte sullo Stretto, grande attesa per l’evento organizzato da ex alunni di una delle Università più importanti al mondo

C’è grande attesa per “Il Ponte sullo Stretto: la grande sfida ingegneristica”, evento in live streaming organizzata dalla Community di ex alunni della Columbia University. L’evento si propone di analizzare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina sotto il profilo tecnico e ingegneristico, concentrandosi sulle sfide strutturali, costruttive e progettuali che un’opera di tale portata comporta. Il taglio appare chiaramente specialistico, con un approfondimento rivolto a professionisti, accademici e appassionati di ingegneria delle costruzioni. Si tratta quindi di un evento digitale, accessibile online, che consentirà la partecipazione anche a un pubblico internazionale.

E questo lo si può chiaramente intuire considerando la portata degli ospiti. A introdurre i lavori sarà il Prof. Ing. Fausto Minelli, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Brescia. Sarà lui ad aprire l’incontro, introducendo i temi tecnici e inquadrando il contesto ingegneristico dell’opera. L’intervento principale sarà del Prof. Ing. Enzo Siviero, Rettore e Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università e-Campus. Il suo intervento costituirà il momento centrale dell’evento, con un approfondimento sulle caratteristiche di un’opera verso cui è un grande esperto.