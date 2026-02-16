Ponte sullo Stretto, FAPI aderisce alla manifestazione a sostegno: “opera strategica per lo sviluppo”

La Federazione Autonoma Piccole Imprese annuncia la propria adesione e partecipazione alla manifestazione del prossimo 28 marzo a sostegno della realizzazione del Ponte sullo Stretto, ritenuto un intervento infrastrutturale strategico per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. “Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opera fondamentale per la crescita delle piccole imprese e per il rafforzamento della competitività dei territori, in particolare del Mezzogiorno“, dichiara il presidente nazionale della Federazione Autonoma Piccole Imprese, Gino Sciotto. “Si tratta di un’infrastruttura capace di migliorare i collegamenti logistici, favorire gli scambi commerciali e generare nuove opportunità di lavoro e sviluppo“. Secondo la Federazione, un ruolo centrale sarà svolto anche dal settore turistico.

“Il miglioramento dell’accessibilità tra Sicilia e continente – prosegue Sciotto – potrà incrementare i flussi turistici, sostenere l’economia locale e valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dei territori coinvolti“. La Federazione Autonoma Piccole Imprese ribadisce il proprio impegno a sostenere iniziative e progetti infrastrutturali che possano contribuire alla crescita sostenibile del sistema produttivo nazionale e invita associati e cittadini a partecipare alla manifestazione del 28 marzo.