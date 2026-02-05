Ponte sullo Stretto, arriva il decreto del Mit: il provvedimento atteso oggi in Consiglio dei ministri

Nel pre-Cdm anche il pacchetto sicurezza: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta a superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina

C’è anche il decreto legge del Mit che punta tra l’altro a superare i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina tra i provvedimenti attesi nel Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio. Il testo sulle infrastrutture, che si intitola “disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, regolazione e concessioni“, è infatti sul tavolo del pre-consiglio, la riunione tecnica preparatoria del Cdm, che si terrà in mattinata, chiamata a esaminare anche il pacchetto sicurezza.

