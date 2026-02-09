Ponte sullo Stretto, ad Agorà su Rai 3 un servizio da Messina e le parole dell’ad Pietro Ciucci | VIDEO

Questa mattina, 9 febbraio 2026, ha visto ancora una volta al centro del dibattito politico la questione del Ponte sullo Stretto. Il programma di approfondimento Agorà condotto da Roberto Inciocchi ha trattato a fondo il futuro di questa grande infrastruttura, tornata prepotentemente al centro dell’agenda politica dopo il recente via libera del Consiglio dei Ministri a un nuovo decreto-legge che punta a “blindare” l’opera. In studio tra gli ospiti erano presenti l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci e Alfonso Pecoraro Scanio, storico volto dei Verdi, già Ministro che al governo bloccò il Ponte in passato.