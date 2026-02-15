Polistena, il Circolo di Rifondazione Comunista annuncia: “costruiamo un comitato per il No al Referendum sulla Giustizia”

Il Circolo di Rifondazione Comunista “A. Gramsci” di Polistena e del territorio promuove di formare anche a Polistena un comitato per il NO alla riforma Nordio aperto alla partecipazione di tutte le forze politiche, democratiche, progressiste, sindacali, associative che condividono la “forte preoccupazione per l’attacco in atto contro la Costituzione e l’autonomia della magistratura, figlio delle scelte politiche portate avanti dall’attuale Governo Meloni”.

Il Circolo “A. Gramsci” ritiene che “questa riforma non risponda ai reali bisogni dei cittadini né affronta le criticità strutturali della giustizia italiana, come la lentezza dei processi o la carenza di risorse. Separare le carriere tra giudici e pm significa alterare un equilibrio costituzionale delicato, con il rischio di indebolire l’indipendenza della magistratura, nella sua accezione di potere autonomo rispetto a quello politico”.

Per queste ragioni, il Circolo “A. Gramsci” invita “tutte le forze democratiche e progressiste a coordinarsi anche a Polistena nella mobilitazione per convincere i cittadini a votare NO al referendum del 22 e 23 marzo. Difendere la Costituzione significa infatti difendere i diritti, le garanzie e l’equilibrio tra i poteri su cui si fonda la nostra Repubblica. Infine il Circolo annuncia la consueta festa del tesseramento che si terrà domenica 8 marzo alle ore 18.30 nei locali della sezione in presenza del segretario nazionale del PRC, Maurizio Acerbo”.