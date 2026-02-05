Policlinico di Messina, Cisl Fp: “chiediamo procedure trasparenti”

“Abbiamo bisogno di procedure trasparenti. Le regole vanno rispettate a tutela di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”. Così il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri, Salvatore Feliciotto, dirigente responsabile del dipartimento Policlinico Universitario, Nino Ferrera, segretario aziendale intervengono sulla gestione del personale presso l’azienda Policlinico Universitario Gaetano Martino. “Troppo spesso – scrivono i vertici del sindacato – si brancola nel buio. Atti amministrativi che si aprono e si chiudono, dirigenti sospesi premiati con ruoli apicali nei quali potrebbero essere incompatibili, confusione gestionale nelle mobilità interne del personale, mancata stabilizzazione, mancata definizione dei DEP 2025, mancata definizione della procedura finalizzata alla selezione per coordinatori infermieristici la cui scadenza del CCNL prevede che l’incarico duri cinque anni e non già tre anni, e che pertanto andrebbero solo confermati con il recupero delle indennità che fino ad oggi sono state negate in difformità dal contratto di categoria”.

“Chiediamo con fermezza – scrivono Bicchieri, Feliciotto e Ferrera – che si faccia scorrere al più presto la graduatoria dei dirigenti amministrativi vincitori di concorso pubblico, e si agisca in piena trasparenza e che si rispettino le regole a piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda. In caso di mancato riscontro provvederemo alla denuncia per condotta antisindacale”.