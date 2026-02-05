Placanica, Giornata dei malati al Santuario della Vergine Nostra Signora dello Scoglio: il programma

Mercoledì 11 Febbraio, a Santa Domenica di Placanica, presso il santuario della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, si svolgerà la giornata diocesana di preghiera in occasione della giornata mondiale per i malati. A presiedere le solenni funzioni e celebrazioni sarà il Vescovo della Diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva. Accanto a lui i sacerdoti della diocesi e anche di fuori regione. Tutto è pronto, nel luogo dove la Madonna è apparsa a Fratel Cosimo, la prima volta l’undici maggio del 1968, per accogliere i fedeli provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Del resto, la Madre di Dio e Madre Nostra, in una delle apparizioni, espresse: “Desidero che da ogni Paese si venga qui a pregare!”.

Il vescovo Oliva presiederà una solenne concelebrazione eucaristica e Fratel Cosimo effettuerà una evangelizzazione ed eleverà una preghiera di intercessione per la guarigione degli ammalati e dei sofferenti. E’ prevista la preghiera del santo Rosario, dinnanzi allo Scoglio delle apparizioni e la processione mariana, a conclusione della giornata di fede. Come ha ricordato l’assistente spirituale del santuario, fra Umberto Papaleo, “Istituita il 13 maggio 1992 dal santo papa Giovanni Paolo II, già a partire dall’11 febbraio 1993, la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di momento speciale di preghiera e di condivisione nonché di offerta della sofferenza”.