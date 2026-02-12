Pizzo, celebrata la Giornata del Malato al reparto di riabilitazione psichiatrica: Santa Messa con pazienti, familiari e operatori sanitari

Il cuore delle celebrazioni è stato il reparto di riabilitazione psichiatrica guidato dal dottor Francesco Latorre, un luogo che da anni rappresenta un'eccellenza non solo medica ma soprattutto umana per l'intero territorio vibonese

In un’atmosfera di profonda commozione e solidarietà, la struttura ospedaliera di Pizzo ha celebrato la 34ª Giornata mondiale del Malato. Il cuore delle celebrazioni è stato il reparto di riabilitazione psichiatrica guidato dal dottor Francesco Latorre, un luogo che da anni rappresenta un’eccellenza non solo medica ma soprattutto umana per l’intero territorio vibonese. La Santa Messa, celebrata dal vicario generale della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, don Piero Furci e da don Fortunato Vigliano, parroco di San Giorgio di Pizzo, ha visto la partecipazione di pazienti, familiari e operatori sanitari.

Di seguito il servizio completo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

