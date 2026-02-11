Piano Energetico Regionale, la richiesta della Cisl Messina alla Regione: “partecipazione e responsabilità per governare la transizione”

Importante momento di approfondimento e confronto, questa mattina a Palermo, promosso dalla CISL Sicilia sul tema del Piano Energetico Regionale, alla presenza del dirigente regionale Dott. Carmelo Frittitta. Un incontro voluto dal segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana che ha avuto il merito e la visione di avere voluto organizzare un momento di approfondimento importantissimo visto il tema affrontato. Nel suo intervento, il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi ha evidenziato come “i tempi delle autorizzazioni e il peso della burocrazia rischiano di mettere seriamente a repentaglio gli investimenti legati alle riconversioni industriali e allo sviluppo energetico”.

“La transizione energetica e industriale è una grande opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio ma – ha aggiunto Alibrandi – deve essere accompagnata da scelte chiare, tempi certi e procedure snelle. Per noi la parola chiave è partecipazione: coinvolgere le parti sociali, i lavoratori e i territori nei processi decisionali è fondamentale”. Altra parola chiave per il sindacato è responsabilità: condizione indispensabile per governare e accompagnare le transizioni sociali generate dai cambiamenti industriali ed energetici. “Solo così – ha concluso Alibrandi – possiamo trasformare le sfide in opportunità concrete di sviluppo sostenibile e buona occupazione”.