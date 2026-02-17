“Perché No”, a Reggio Calabria evento sul referendum sulla Giustizia

Si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 18, presso Spazio Open (via Filippini 25), a Reggio Calabria, l’incontro pubblico dal titolo “Perché NO”, un momento di confronto e approfondimento sui temi legati al prossimo referendum e alle conseguenze di una riforma alla quale La Strada dice convintamente NO. L’iniziativa vedrà i saluti introduttivi dell’avv. Antonello Praticò, esponente de La Strada. Protagonisti del confronto saranno l’avv. Tonino De Pace e Roberto Lucisano, già Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria.

“L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e riflessione, promuovendo un dibattito aperto, consapevole e partecipato sui temi al centro della consultazione referendaria. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le ragioni del “NO”, analizzandone i profili giuridici, istituzionali e democratici. Un’occasione di riflessione importante per la cittadinanza”, c’è scritto in una nota.