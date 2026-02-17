“Perché No”, a Reggio Calabria evento sul referendum sulla Giustizia

Reggio Calabria, si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 18, presso Spazio Open (via Filippini 25), l’incontro pubblico dal titolo “Perché NO”

perché no evento reggio calabria

Si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 18, presso Spazio Open (via Filippini 25), a Reggio Calabria, l’incontro pubblico dal titolo “Perché NO”, un momento di confronto e approfondimento sui temi legati al prossimo referendum e alle conseguenze di una riforma alla quale La Strada dice convintamente NO. L’iniziativa vedrà i saluti introduttivi dell’avv. Antonello Praticò, esponente de La Strada. Protagonisti del confronto saranno l’avv. Tonino De Pace e Roberto Lucisano, già Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria.

“L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e riflessione, promuovendo un dibattito aperto, consapevole e partecipato sui temi al centro della consultazione referendaria. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le ragioni del “NO”, analizzandone i profili giuridici, istituzionali e democratici. Un’occasione di riflessione importante per la cittadinanza”, c’è scritto in una nota.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria