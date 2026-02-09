“Per difendere la salute pubblica”, raccolte oltre 1.000 firme tra Polistena e Cinquefrondi | VIDEO

Il Comitato: "al via la campagna di sensibilizzazione e di raccolta firme per una diffida formale all’ASP di Reggio Calabria, nella persona del direttore generale, Dott.ssa Lucia Di Furia"

raccolta firme sanità cinquefrondi

“Ha preso ufficialmente il via la campagna di sensibilizzazione e di raccolta firme per una diffida formale all’ASP di Reggio Calabria, nella persona del direttore generale, Dott.ssa Lucia Di Furia. Passo dopo passo elencheremo tutto ciò che in questi anni è stato promesso e mai realizzato: la cosiddetta medicina del territorio, i servizi annunciati e mai attivati, le gravi carenze del nostro ospedale Spoke e degli ospedali generali. È arrivato il momento di indignarsi. Non possiamo più permetterci morti innocenti, errori medici evitabili, superficialità e improvvisazione, quando basterebbe una programmazione seria, responsabile e lungimirante“, afferma in una nota il Comitato Spontaneo a Tutela della Salute.

Nella giornata di ieri, la raccolta firme è proseguita tra Polistena e Cinquefrondi ed il Comitato ha raggiunto oltre le 1.000 firme. A seguire il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

