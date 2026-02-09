“Per difendere la salute pubblica”, raccolte oltre 1.000 firme tra Polistena e Cinquefrondi | VIDEO

“Ha preso ufficialmente il via la campagna di sensibilizzazione e di raccolta firme per una diffida formale all’ASP di Reggio Calabria, nella persona del direttore generale, Dott.ssa Lucia Di Furia. Passo dopo passo elencheremo tutto ciò che in questi anni è stato promesso e mai realizzato: la cosiddetta medicina del territorio, i servizi annunciati e mai attivati, le gravi carenze del nostro ospedale Spoke e degli ospedali generali. È arrivato il momento di indignarsi. Non possiamo più permetterci morti innocenti, errori medici evitabili, superficialità e improvvisazione, quando basterebbe una programmazione seria, responsabile e lungimirante“, afferma in una nota il Comitato Spontaneo a Tutela della Salute.

Nella giornata di ieri, la raccolta firme è proseguita tra Polistena e Cinquefrondi ed il Comitato ha raggiunto oltre le 1.000 firme. A seguire il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: