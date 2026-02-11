“Patto per il commercio” a Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio incontro con le associazioni di categoria

Palazzo San Giorgio, su convocazione dell’assessore alle Attività produttive e allo sviluppo economico del comune di Reggio Calabria, Alex Tripodi, ha ospitato un primo incontro con le associazioni di categoria cittadine, propedeutico alla definizione di un “Patto per il commercio e lo sviluppo economico della città”. Al tavolo è intervenuto anche il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia che ha evidenziato: “la sinergia nasce da un lavoro condiviso e da un’idea di città in cui ognuno opera nel proprio comparto ma, facendo rete, diventa più forte. Voi siete una presenza costante e quotidiana del tessuto produttivo, insieme ai vostri associati. Questo è un momento importante di ascolto e di visione”. Nel sottolineare il ruolo del Comune come luogo di coordinamento, Battaglia ha poi aggiunto: “restiamo tutti attori di questa città, con passione e coinvolgimento. Le nostre esperienze devono essere messe a frutto: nessuno può agire in modo scollegato. Il Comune diventa il luogo in cui si lavora tutti insieme”.

“Le associazioni rappresentano la parte produttiva della città e svolgono un ruolo fondamentale di stimolo”

Aprendo i lavori, l’assessore Tripodi ha sottolineato l’importanza di avviare un percorso strutturato e condiviso: “con le associazioni di categoria – ha precisato – ognuna per la propria quota parte, possiamo dare un contributo concreto all’interno di una cornice comune. Le associazioni rappresentano la parte produttiva della città e svolgono un ruolo fondamentale di stimolo. L’obiettivo è costruire un documento strategico che consenta all’amministrazione di definire obiettivi anche di carattere permanente, utili come strumento di concertazione rispetto a modalità, tempi e traguardi. Vogliamo darci tempi certi, nei prossimi mesi, affinché con il contributo di tutti si possa arrivare a un patto che rappresenti una vera e propria stella polare del percorso. Un patto capace di individuare obiettivi chiari e di dare una connotazione forte al sostegno dell’imprenditoria locale, anche attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari. Ognuno degli attori coinvolti sarà chiamato a dare il proprio apporto”.

Nel corso della riunione, i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno iniziato un confronto costruttivo verso gli obiettivi previsti. Il tavolo di confronto, arricchito dal contributo di tutti i soggetti coinvolti, tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per proseguire il percorso avviato.