Papasidero, Eliana Carbone alla scoperta della Grotta del Romito

Alcuni giorni fa l’Avv. Eliana Carbone Opinionista Culturale Calabrese è andata a Papasidero (CS) per incontrare il Sindaco Fiorenzo Conte, il Vicesindaco Mario Marsiglia e Antonio Oliva una Guida della Grotta del Romito sito Archeologico importantissimo in Calabria, che si trova in località Nuppolara, e che ha restituito reperti databili dai 23.000 a 10.000 anni fa e sito famoso sia perché all’esterno, sul “Masso dei Tori“, è inciso un Bos primigenius (bovide estinto), considerato un capolavoro dell’arte preistorica, databile al Paleolitico superiore e sia perché gli scavi effettuati nel corso del tempo hanno riportato alla luce diverse sepolture.

All’inizio del meeting l’Opinionista Eliana Carbone ha dichiarato: “Papasidero ha risvegliato il mio interesse per la sua importanza storica e archeologica che emerge non solo dal sito della Grotta del Romito ubicata nella parte montana del Comune e dall Antiquarium ma anche per un passato ricco di Storia testimoniato già dall’etimologia del nome Papasidero dal greco Papàs Isidoros riferentesi ad un Monaco Basiliano di nome Isidoro, ma anche e soprattutto da edifici ivi presenti come il Santuario della Madonna di Costantinopoli con un culto della Madonna risalente a quando i Monaci Basiliani, perseguitati durante l’iconoclastia, si rifugiarono in Calabria; come la Chiesa di San Costantino costruita nel XV secolo e ubicata nella parte alta del centro storico; come la Cappella di Santa Sofia eretta dai Monaci Basiliani tra l’XI ed il XIII secolo e infine dai ruderi del Castello Normanno, che si scorgono su uno sperone roccioso nella parte alta del Paese. Ed in particolare la Grotta del Romito – ha continuato l’Opinionista Eliana Carbone – dovrebbe rappresentare non solo un esempio culturale ma un messaggio per le nuove generazioni“.

Successivamente è intervenuto Fiorenzo Conte Sindaco di Papasidero che ha dichiarato: “noi stiamo facendo di tutto per valorizzare questo Sito Archeologico. Abbiamo numerose scuole che visitano il Sito Archeologico della Grotta del Romito soprattutto nel periodo primaverile e abbiamo una presenza totale intorno a 15.000 visitatori. Teniamo, inoltre, il Sito aperto tutto l’anno proprio per cercare di valorizzarlo. Abbiamo anche avuto un finanziamento nel 2025 per creare un Museo per la Grotta del Romito. Infatti, vogliamo realizzare un nuovo Museo perché quello che abbiamo ora è un piccolo Sito e cioè un Antiquarium, dove sono custoditi i reperti che sono stati trovati nei vari anni con gli scavi effettuati dagli archeologi e cioè dal 1961 ossia da quando è stata scoperta la Grotta del Romito fino ai giorni nostri.

Evidenzio però che abbiamo moltissimi altri reperti custoditi nel Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria a Firenze ed altri anche esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. E per concludere, il nostro intendimento sarebbe con la creazione di questo nuovo Museo di riportare qui i reperti ad oggi custoditi altrove e rendere il nostro Sito Archeologico ancora migliore per creare una situazione importante alle porte della Calabria“.

Infine, è intervenuto nel meeting Antonio Oliva Guida Turistica della Grotta del Romito che ha dato delle informazioni aggiuntive che sottolineano ancora di più l’importanza della “Grotta del Romito” e che ha riferito: “la Grotta del Romito è uno dei Siti Archeologici più importanti che abbiamo in Europa per quanto riguarda il Paleolitico Superiore. Questo posto è famoso soprattutto per le incisioni rupestri, anche se c’è da dire che in questo luogo sono state trovate delle sepolture datate tra 14.000 e 12.000 anni fa. Invece la prima frequentazione umana della Grotta del Romito risale a 24.000 anni fa. Quindi, ad oggi, possiamo dire che questo Sito Archeologico è ben documentato proprio per il periodo che va da 24.000 a 7.000 anni fa”.

L’opinionista Culturale Eliana Carbone ha poi così concluso: “Papasidero con la sua “Grotta del Romito” e con la sua Storia è talmente unica da rendere di preminente interesse divulgarne l’importanza a tutti i livelli territoriale, sociale e culturale“.