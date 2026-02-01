Palmi, terrore al Teatro Manfroce: crollo del solaio durante spettacolo per bambini, tanti feriti

La domenica pomeriggio che avrebbe dovuto celebrare la magia del teatro e il sorriso dei più piccoli si è trasformata in un incubo di polvere e grida all’interno del Teatro Comunale “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi. Erano da poco passate le ore 17 circa quando, durante l’intervallo dello spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, una porzione del controsoffitto della struttura è improvvisamente ceduta, piombando violentemente a terra e travolgendo diversi spettatori che si trovavano nell’area sottostante.

Il crollo non è avvenuto in un momento casuale, ma proprio mentre decine di famiglie si erano accalcate in una zona specifica del teatro, rendendo il bilancio dei feriti potenzialmente molto più grave di quanto inizialmente temuto. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il cedimento ha interessato la zona dedicata alle foto con i personaggi dello spettacolo, un’area che in quel momento era densamente popolata da bambini entusiasti di incontrare i propri beniamini. Il fragore improvviso del materiale che si staccava dal solaio ha scatenato il panico immediato: in pochi istanti la sala è stata invasa dal fumo e dai detriti, mentre i genitori cercavano freneticamente di mettere in salvo i propri figli. La fortuna ha voluto che tra il pubblico fossero presenti alcuni Carabinieri fuori servizio, che si trovavano a teatro con le proprie famiglie; i militari sono stati i primi a mantenere il sangue freddo, prestando i soccorsi iniziali e coordinando l’evacuazione della struttura prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

Il bilancio attuale parla di diversi feriti, tra cui figurano purtroppo alcuni bambini e degli adulti che hanno riportato traumi e contusioni nel tentativo di proteggere i piccoli. Le ambulanze del 118, giunte rapidamente sul posto insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, hanno trasportato i feriti verso i presidi ospedalieri più vicini. Sebbene dalle prime indiscrezioni sembri che nessuno degli coinvolti sia in imminente pericolo di vita, lo shock psicologico per le famiglie presenti rimane immenso, segnando una ferita profonda nella comunità locale che vede in questo teatro uno dei principali poli culturali della città.

Sul fronte delle indagini, l’area interessata dal crollo è stata immediatamente posta sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici necessari a comprendere la dinamica dell’incidente. Le autorità competenti dovranno ora stabilire se il cedimento sia stato causato da un difetto strutturale, da infiltrazioni d’acqua non rilevate o da una carenza nella manutenzione periodica dell’edificio.

Gli organizzatori dell’evento hanno già diffuso una nota ufficiale esprimendo profondo rammarico per l’accaduto e augurando una pronta guarigione ai feriti, precisando con fermezza che la responsabilità dell’incidente non è in alcun modo riconducibile alla produzione dello spettacolo, ma riguarda esclusivamente la tenuta dei locali teatrali messi a disposizione. Mentre il Teatro Manfroce resta chiuso al pubblico in attesa di verifiche di agibilità su tutta la superficie del soffitto, cresce la polemica politica e sociale sulla sicurezza degli edifici pubblici.

Lo spettacolo è stato naturalmente sospeso e l’organizzazione ha promesso il recupero della data non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, ma la priorità resta ora l’accertamento della verità. Resta l’amaro in bocca per una giornata di festa spezzata dal rumore delle macerie, in un luogo che per definizione dovrebbe essere un rifugio sicuro per l’arte e per l’infanzia.

La nota del comune di Palmi

“Siamo stati informati di quanto accaduto questo pomeriggio presso il Cineteatro Manfroce ed esprimiamo sincero rammarico e vicinanza alle persone coinvolte. Dalle informazioni attualmente in nostro possesso, un uomo, una donna e un bambino sono rimasti interessati dall’episodio con conseguenze di lieve entità. L’accaduto ha riguardato il distacco di una limitata porzione di pannello di rivestimento del controsoffitto, e non elementi strutturali dell’edificio. In via del tutto precauzionale, la struttura è stata interdetta al pubblico”, è quanto informa in una nota il comune di Palmi.

“Il Cineteatro Manfroce è stato riaperto da pochi anni, dopo un lungo periodo di chiusura e un importante intervento di ristrutturazione, ed è stato regolarmente sottoposto a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente. Sono già state avviate le necessarie attività tecniche affinché la struttura possa tornare quanto prima fruibile e soprattutto in totale sicurezza”, conclude la nota.