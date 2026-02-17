Palmi, proposta al Sindaco l’adesione alla rottamazione quinquies: “per venire incontro ai cittadini”

È stata depositata ufficialmente una nota indirizzata al Sindaco e alla Giunta Comunale di Palmi per impegnare l’Amministrazione ad aderire tempestivamente alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale per i carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023. L’iniziativa, promossa dai Consiglieri Comunali Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano e Anna Bagalà, punta a recepire le opportunità offerte dalla Legge di Bilancio 2026, consentendo ai residenti di Palmi di regolarizzare la propria posizione tributaria (IMU, TARI e altre entrate locali) beneficiando dello stralcio totale di sanzioni e interessi di mora.

“In un momento economico ancora complesso per molte famiglie palmesi – dichiarano i Consiglieri – l’adesione alla Rottamazione-quinquies non è solo una scelta contabile, ma un atto di equità sociale. Permettiamo a chi vuole mettersi in regola di farlo senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi che, spesso, raddoppiano il debito originario”. La proposta non riguarda solo alle tasche dei cittadini, ma anche alla salute del bilancio dell’Ente. L’adozione della misura permetterebbe infatti al Comune di Palmi di:

Recuperare liquidità immediata attraverso il rientro di crediti di difficile riscossione. Ridurre il contenzioso tributario, con un risparmio sulle spese legali e amministrative.

“Chiediamo alla Giunta di agire con celerità – continua la nota – affinché gli uffici preposti predispongano il Regolamento necessario. Pensiamo che questo sia uno strumento essenziale per sostenere famiglie e imprese in difficoltà economiche. Non possiamo permettere che i cittadini di Palmi siano penalizzati rispetto a quelli di altri Comuni che hanno già avviato l’iter”.