Palmi, lavori abusivi al “Mausoleo Terremoto 1908”: area del cimitero sequestrata

In data 4 febbraio 2026, il personale del Corpo di Polizia Locale di Palmi, in esito alle prime attività d’indagine, ha proceduto al sequestro giudiziario di un’area di circa 25 mq situata all’interno del Cimitero Comunale di Palmi, nota come zona del “Mausoleo Terremoto 1908”. Il sequestro, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, è stato convalidato dal G.I.P.

L’intervento è scaturito a seguito dell’accertamento di lavori edili avviati in assenza di un titolo edilizio valido su area storicamente tutelata. Il sopralluogo ha evidenziato gravi manomissioni a strutture di rilevante valore storico e commemorativo, tutelate dal Codice dei Beni Culturali.

In particolare, le attività di cantiere hanno provocato: La demolizione del muro parapetto del sacrario dedicato alle vittime del sisma del 1908, il distacco e la frammentazione di una lapide marmorea commemorativa del 1909; il danneggiamento di una stele monumentale, di un portale in ferro battuto e di un piedistallo lapideo. Oltre al sequestro dell’area e dei reperti lapidei danneggiati, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria tre persone per le ipotesi di reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire e danneggiamento di beni culturali sottoposti a tutela. I reperti storici sono stati messi in sicurezza e affidati in custodia giudiziaria per i successivi interventi di restauro e conservazione.