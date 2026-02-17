Palmi celebra i 100 anni dell’avvocato Alberto Calogero: un secolo tra diritto, cultura e impegno civile

Un compleanno speciale per un uomo che molto ha dato alla sua professione e alla sua comunità, della quale ancora oggi è punto di riferimento grazie a mente lucida e generosa disponibilità. I 100 anni dell’avvocato Alberto Calogero, nato a Palmi il 14 febbraio del 1926, sono stati festeggiati con familiari e amici, ma sono anche diventati occasione per i rappresentanti delle istituzioni locali per ricordare i meriti dell’ esimio avvocato e giurista, dell’amministratore pubblico, del poeta e scrittore, dello studioso.

All’avv. Calogero, circondato dalle premure di figli, nipoti e pronipoti nei locali di Donna Canfora di contrada Scinà, sono state consegnate due targhe ricordo: la prima dalle mani del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palmi Angelo Rossi, accompagnato dai consiglieri Giuseppe Saletta e Vincenzo Barca, in onore di “un fine oratore e giurista, già Difensore civico della città di Palmi”; la seconda dall’Associazione culturale Prometeus, attraverso il Presidente Saverio Petitto e il Direttore Arcangelo Badolati, per celebrare il “giurista d’eccellenza, custode di memoria e di sapienza”.

Auguri sono arrivati anche dall’Amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità palmese, “con riconoscenza per il contributo offerto alla crescita civile e istituzionale di Palmi.Un secolo di vita è un patrimonio di esperienza, memoria e valori che appartiene non solo alla sua famiglia, ma all’intera Città”.

Dall’amico scrittore Bruno Zappone, un dono inatteso ed altrettanto gradito: una biografia dedicata ad “un protagonista, attivo per tanti decenni dal dopoguerra in poi, della nostra città.”

Il festeggiato ha ringraziato i presenti per le attestazioni di stima e per aver potuto godere della compagnia di tanti amici, del cui affetto si è detto commosso e gratificato. Per l’illustre centenario, un ricordo in più da portare con sé nella casa di Palmi dove l’avvocato continua a dedicarsi agli studi e alle letture nel suo studiolo tappezzato di foto, molte delle quali della amata moglie Sina, scomparsa un anno addietro.

Alberto Calogero, oltre che difensore civico dal 1997 al 2010, è stato amministratore del Comune tra il 1956 e il 1972, anni durante i quali si è speso, tra l’altro, per l’attuazione del Piano regolatore generale e per la promozione turistica della Costa Viola, ideando anche il Premio “Cilea”. Ha coltivato un profondo rapporto di stima con lo scrittore Leonida Repaci, collaborando attivamente per rendere la villa “Pietrosa” un centro di cultura internazionale.

È autore di diverse raccolte poetiche, tra cui La Pietra del diavolo, La Pietra di Dragut, Il fiume di Stesicoro, Viola nella sera, Il profumo della zagara, grazie alle quali ha ricevuto prestigiosi premi. È stato insignito dei titoli di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto (1968) e Cavaliere della Repubblica Italiana (2000). Nel 1999 l’Ordine degli Avvocati di Palmi gli ha conferito la “Toga d’oro” per i suoi 50 anni di prestigiosa attività professionale.