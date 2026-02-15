Pallavolo Rossano supera Pink Volo Lamezia 3-0 e consolida il primato

Prosegue senza esitazioni la marcia della Pallavolo Rossano ASD nel campionato di Serie C Femminile. Nell’ottava giornata del girone di ritorno, davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, le gialloblù superano la Pink Volo Lamezia con un netto 3-0 (25-9; 25-7; 25-6), consolidando una leadership costruita su continuità, organizzazione e profondità di organico. Una gara che, fin dalle prime battute, ha evidenziato la superiorità tecnica e mentale delle bizantine, capaci di mantenere alta concentrazione e ritmo per l’intera durata dell’incontro.

Nonostante l’assenza della palleggiatrice titolare Fabiola De Araujo, il tecnico Luigi Zangaro ha schierato una formazione rimaneggiata ma efficace, ricevendo risposte importanti da tutto il gruppo. Veronica Risuleo ha guidato la regia con personalità, mentre Federica Novello, Martina Domanico e Marika Grillo si sono rese protagoniste di turni al servizio particolarmente incisivi, capaci di indirizzare in modo definitivo i parziali.

Il primo set si è chiuso sul 25-9, con Rossano sempre avanti nel punteggio e abile a sfruttare la pressione al servizio per mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Nel secondo parziale, dopo un iniziale equilibrio, una serie di battute vincenti ha scavato un solco profondo, fino al 25-7 finale. Il terzo set ha confermato l’inerzia della gara: ritmo costante, pochi errori e gestione ordinata fino al definitivo 25-6.

La Pink Volo Lamezia, formazione giovane guidata da Sante Cittadino e interamente costruita sul vivaio, ha provato a restare in partita soprattutto nelle fasi iniziali, dimostrando impegno e spirito combattivo. Tuttavia, la differenza di esperienza e solidità ha progressivamente orientato il match a favore delle padrone di casa.

Il successo della Pallavolo Rossano Pink Volo Lamezia 3-0 Serie C Femminile rappresenta un ulteriore tassello in una stagione fin qui estremamente positiva: 16 vittorie su 17 incontri e 49 punti complessivi testimoniano la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla squadra.

La capacità di ruotare l’intero roster senza abbassare il livello di gioco conferma la maturità di un gruppo che sta affrontando con determinazione sia il campionato sia il percorso in Coppa Calabria, competizione nella quale Rossano è reduce da un importante successo esterno nell’andata dei quarti di finale.

La classifica continua a sorridere, ma la squadra mantiene equilibrio e concentrazione, consapevole che ogni partita rappresenta un passaggio fondamentale verso gli obiettivi stagionali. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara.