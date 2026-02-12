Pallanuoto femminile Serie A1: Cosenza ko 9-6 a Trieste

La Smile Cosenza Pallanuoto esce sconfitta dalla vasca di Trieste per 9-6, ma lo fa dopo una prestazione solida, intensa e giocata alla pari per oltre tre quarti di gara. Un match equilibrato, combattuto azione dopo azione, che ha visto le rossoblù di Gaetano Occhione tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato di Serie A1 femminile. Con questo successo, Trieste riconquista la quarta posizione in classifica, superando proprio la Smile di un solo punto. L’avvio è incoraggiante per le cosentine: Nikki Meijer apre le marcature, ma De March ristabilisce subito la parità. Misiti riporta avanti la Smile, prima che McDowall trasformi il rigore del 2-2 nel finale di primo tempo.

Il copione non cambia nel secondo e nel terzo parziale. La Smile segna sempre per prima – prima con Miller, poi ancora con Meijer – ma Trieste risponde colpo su colpo grazie alle reti di Cergol in superiorità e di Klatowski. All’intervallo lungo il tabellone dice 4-4, mentre il terzo tempo si chiude sul 5-5 dopo i gol di Rozic e McDowall. La svolta arriva nell’ultimo quarto: Trieste trova il primo vantaggio della sua partita con McDowall, Meijer firma il 6-6, ma negli ultimi tre minuti le giuliane piazzano l’allungo decisivo con un parziale di 3-0 che chiude definitivamente i giochi.

Tabellino

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Zizza, De March 1, Petrucci, Gant, Cergol 2, Klatowski 2, Colletta, Marussi, McDowall 3, Battu, Allen, Mancinelli, Abbondanza, Cavalieri.

Allenatore: Paolo Zizza

SMILE COSENZA PN: Nigro, Citino, Giuffrida, Misiti 1, Malluzzo, Morrone, Miller 1, Rozic 1, Meijer 3, Occhione V., Santapaola.

Allenatore: Gaetano Occhione

Arbitri: Romolini, Zoccoli

Superiorità numeriche: Trieste 2/9 + 1 rigore; Smile Cosenza 0/7

Sabato la Smile tornerà in vasca per la seconda giornata di ritorno: a Cosenza arriverà la Nautilus Civitavecchia, un match importante per riprendere la corsa e confermare quanto di buono visto anche nella sfida di Trieste.