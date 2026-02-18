Palizzi, festa di Carnevale alla casa di riposo “Sebastiano Pezzimenti”

In occasione del carnevale a Palizzi Superiore, presso la casa di riposo “Sebastiano Pezzimenti”, guidata dal responsabile Sebastiano Saccà, ha organizzato la festa del carnevale ed ha invitato una compagnia teatrale che si sono offerti volontari. Il titolo era “a casa di commare Nannina”. Gli attori sono stati: Annetta Marino, Ornella Marcianò, Marinella Morello, Rosanna Ionadi, Sebastiano Saccà, Adriana Saccà, Federica Mesoraca, Paola Francia e Maria Movilia.

Gli operatori, i parenti e amici hanno organizzato un tavolo pieno di dolci. La serata è stata accompagnata da Carmelo Caccamo.