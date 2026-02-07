Palermo: tanta fatica, ma alla fine ci pensa sempre Pohjanpalo! 3-2 all’Empoli, 2° posto più vicino

Tanta fatica, ma alla fine ci pensa sempre Pohjanpalo! Doppietta e 15 reti per il vichingo, che si esalta nella ripresa dopo l’ingresso in campo del “nuovo-vecchio” compagno Johnsen, subito decisivo. Il Palermo batte per 3-2 l’Empoli e si avvicina al 2° posto, ora solo a -2 (ma domani c’è Monza-Avellino). Toscani mai domi, in grado di passare prima e di raggiungere poi i rosanero. Decisivo, però, un rigore dell’ex Venezia, per la vittoria finale.

Che la gara fosse in salita, per Inzaghi, si capisce subito. L’Empoli infatti passa al 5′ con Guarino, in mischia su corner. E’ la prima rete subita in stagione dal Palermo nella prima mezz’ora. Toscani vicini al raddoppio più volte, di fronte a un Palermo tramortito, che però a metà primo tempo trova il pari, con l’autorete di Fulignati su tiro di Gyasi. La ripresa si chiude sul pari, ma nel primo tempo entra Johnsen e tutto cambia. Pohjanpalo per il sorpasso all’ora di gioco, con una zampata a pochi metri dalla porta; Ebuehi la pareggia al 72′ con un rigore in movimento, ma all’84’ c’è il gol decisivo: penalty di Pohjanpalo realizzato dopo fallo su Bani. Dopo 8 minuti di recupero, finisce così, con Joronen che salva nel finale.

Risultati 23ª Giornata Serie B

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.30

Cesena-Pescara 2-0

Sabato 7 febbraio

Ore 15.00

Carrarese-Sudtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

Frosinone-Venezia 1-2

Juve Stabia-Padova 3-3

Mantova-Bari 2-1

Modena-Sampdoria 1-2

Ore 17.15

Palermo-Empoli 3-2

Ore 19.30

Spezia-Entella

Domenica 8 febbraio

Ore 15.00

Monza-Avellino

Classifica Serie B

Venezia 50 Frosinone 46 Palermo 44 Monza 44* Cesena 37 Catanzaro 35 Juve Stabia 35 Modena 34 Carrarese 30 Sudtirol 29 Empoli 28 Avellino 28* Padova 26 Sampdoria 25 Mantova 23 Reggiana 21 Entella 21* Spezia 20* Bari 20 Pescara 15



*1 partita in meno

Prossimo turno Serie B, 24ª giornata

Martedì 10 febbraio

ore 19.00

Sampdoria-Palermo

ore 20.00

Entella-Cesena

Padova-Carrarese

Pescara-Catanzaro

Reggiana-Mantova

Venezia-Modena

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.00

Sudtirol-Monza

Ore 20.00

Avellino-Frosinone

Bari-Spezia

Empoli-Juve Stabia