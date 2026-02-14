Palermo super, Inzaghi travolge l’Entella e “tallona” la vetta: è a soli 2 punti dal primo posto | CLASSIFICA

Un super Palermo travolge l’Entella per 3-0 e la squadra di Inzaghi sogna il primo posto. I siciliani, infatti, si trovano a soli due punti dal Venezia capolista (ha una partita in meno). Rosanero fortissimi su palla inattiva: Phojanpalo sblocca la partita di testa su corner di Augello al quarto minuto di gioco. Raddoppio di Ranocchia al 42′. Due buone occasioni per gli ospiti nel primo tempo ma non riescono ad accorciare. Nella ripresa, al 51′ tris dei padroni di casa con Pierozzi. Tra il 71′ ed il 78′ tre ottime occasioni per l’Entella che non concretizza e non riesce a riaprire la partita. Al 90′ goal annullato al Palermo. Dopo alcuni minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatori.

Risultati 25ª Giornata Serie B

Sabato 14 febbraio

Ore 15.00

Modena-Carrarese 2-0

Palermo-Entella 3-0

Sampdoria-Padova 1-0

Ore 17.15

Catanzaro-Mantova

Ore 19.30

Cesena-Venezia

Domenica 15 febbraio

Ore 15.00

Bari-Sudtirol

Monza-Juve Stabia

Spezia-Frosinone

Ore 17.15

Empoli-Reggiana

Ore 19.30

Avellino-Pescara

Classifica Serie B

Venezia 50 Frosinone 49 Palermo 48* Monza 48 Modena 40* Catanzaro 38 Juve Stabia 38 Cesena 37 Carrarese 30* Sudtirol 30 Padova 29* Sampdoria 29* Empoli 28 Avellino 28 Entella 25* Reggiana 24 Mantova 23 Spezia 22 Bari 21 Pescara 15



*1 partita in più