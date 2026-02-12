Palermo, Rui Modesto si presenta: “la B passo indietro? No, con questa società due avanti. Inzaghi ha personalità forte”

Nuova presentazione in casa Palermo, dopo quella di ieri di Dennis Johnsen. Rui Modesto ha parlato per la prima volta pubblicamente a stampa e città nel corso di una conferenza. Per lui, a differenza di Johnsen, non c’è ancora stato l’esordio in campo, per via di un infortunio per cui non è ancora certa la data di rientro. “Sto molto meglio, ma non so dare una data certa per il mio rientro” ha detto lui stesso. “Ho parlato col mister prima di venire qui, mi piace il suo metodo di lavoro: ha una personalità forte, abbiamo dialogato positivamente e ho accettato di venire qui. Sono stato accolto benissimo dai miei compagni, c’è un gruppo sano: lo spogliatoio è una vera famiglia. Qui è tutto fantastico, non solo la città ma anche il centro sportivo. Per me la Serie B non è un passo indietro, anzi con questa scelta posso anche fare due passi avanti, considerando la piazza di Palermo. E poi chiunque mi ha parlato bene della società”.