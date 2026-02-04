Palermo, rogo in un impianto di rifiuti plastici: diversi vigili del fuoco sul posto

Incendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista vecchia (in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello) vicino Palermo. L’incendio riguarda anche delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre dei pompieri hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne dell’impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 vigili del fuoco e 10 mezzi. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono feriti.