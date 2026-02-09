Palermo, per Inzaghi tutto questo non basta: “non possiamo e non dobbiamo fermarci, possiamo fare ancora meglio”

“La Sampdoria è in serie positiva, ma anche noi. Sarà una bella partita in uno stadio da Serie A. Siamo convinti di andare a fare una grande gara. La Sampdoria è rivoluzionata, piano piano verrà fuori”. Così mister Inzaghi ai canali ufficiali rosanero alla vigilia di Sampdoria-Palermo, una delle sfide del turno infrasettimanale di Serie B. “Dobbiamo pensare partita per partita, qualcosa cambierò. Senza stravolgimenti, ma ho una rosa importante ed è impossibile pensare che possano giocare tutti quelli che hanno giocato qualche ora. Domani mattina avremo una breve rifinitura, vedremo chi ha recuperato e chi ha bisogno di qualche ora. La profondità della rosa mi dà la possibilità di essere molto sereno” ha aggiunto.

Inzaghi mostra di non volere fermarsi, nonostante la grande serie utile. “Non dobbiamo e non possiamo fermarci, non ne abbiamo il tempo. Chi insegue non può guardare indietro. Voglio una crescita costante, questa squadra può fare ancora meglio di quello che sta facendo”.