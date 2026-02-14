Palermo, nasce il “Comitato Avvocati per il NO” al Referendum sulla Giustizia 

Sarà presentato alle 12 di lunedì 16 febbraio nella sede di Assostampa Sicilia, in via Francesco Crispi 286, il “Comitato Avvocati per il NO – Palermo”. Costituito a livello nazionale lo scorso 12 dicembre, il Comitato è presente in tutte le Regioni e in tutti i distretti di Corte d’Appello. A Palermo, riunisce oltre 120 avvocati, impegnati in tutti gli ambiti professionali, e vi hanno aderito anche due componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

A illustrare le prossime iniziative a sostegno del No al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, lunedì prossimo, saranno il segretario del Comitato e i soci.