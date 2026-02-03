Palermo, l’INAF promuove la 5ª edizione di Astronomia a Scuola e l’iniziativa Donne e Scienza| INFO

L’11 febbraio, per la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza promossa annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) propone un ricco programma di iniziative sparse su tutto il territorio nazionale e online con l’obiettivo di avvicinare giovani e ragazze alla ricerca scientifica, con focus sull’astronomia e le scienze spaziali.

In particolare, l’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo, promuove la quinta edizione del progetto Astronomia a Scuola e dell’iniziativa Donne e Scienza, con un evento su invito, che si terrà presso la Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, l’11 febbraio dalle ore 9.

L’evento verrà anche trasmesso in diretta streaming al seguente link: