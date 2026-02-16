Palermo, inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del Centro per l’Impiego

È stato inaugurato stamattina nella Casa del fanciullo a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del Centro per l’Impiego, un nuovo servizio pensato per semplificare l’accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di Partinico. Erano presenti il sindaco, Giuseppe Siviglia, una folta rappresentanza di sindacati e patronati e il funzionario dell’ufficio di collocamento di Partinico, Paolo Marino, che ha illustrato i dettagli del nuovo servizio agli utenti.

Funzionalità

Ecco come funzionerà: basterà collegarsi al portale Silav, che rilascerà un pin personale. Con questo codice, ogni lunedì, mercoledì e venerdì i cittadini potranno andare allo sportello e interagire online con un operatore di Partinico, che li assisterà durante le operazioni di collegamento e di gestione delle pratiche. Lo sportello consentirà di accedere a numerosi servizi, tra cui il rilascio dei certificati di collocamento e tutte le principali prestazioni offerte dal Centro per l’Impiego: si potranno inviare documenti, scannerizzarli e apporre la firma grafometrica in modo sicuro, evitando così di recarsi personalmente negli uffici.

Si tratta del secondo sportello virtuale attivato in provincia di Palermo, dopo quello di Balestrate. “Questo servizio – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità. Ringrazio gli impiegati comunali, gli amministratori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, offrendo ai cittadini un’opportunità concreta per semplificare le procedure e risparmiare tempo”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione dei servizi pubblici e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e vicinanza alle esigenze della collettività.