Palermo, Dennis Johnsen si presenta: “mi trovo già benissimo”. E svela le sue caratteristiche

E’ arrivato da oltre una settimana, ha già fatto intravedere le sue doti in due partite, ma solo oggi si è presentato ufficialmente a stampa e tifosi. Oggi Dennis Johnsen ha incontrato i giornalisti sportivi di Palermo per raccontarsi e raccontare alla città le sue prime impressioni, oltre ovviamente agli obiettivi per il futuro. “Arrivo in un grande club, in una splendida città, e voglio trovare continuità in campo. Già mi trovo bene anche se sono qui da poco. Mi piace lo spirito qui a Palermo, della gente, il grande tifo allo stadio. Spero di segnare presto”. Parlando di lui, afferma: “sono un giocatore istintivo, da qui la rabona di ieri. Mi piace avere libertà, posso giocare sulla trequarti, a sinistra o anche più indietro”.