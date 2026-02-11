Palermo, Dennis Johnsen si presenta: “mi trovo già benissimo”. E svela le sue caratteristiche

Oggi Dennis Johnsen ha incontrato i giornalisti sportivi di Palermo per raccontarsi e raccontare alla città le sue prime impressioni, oltre ovviamente agli obiettivi per il futuro

Johnsen Palermo

E’ arrivato da oltre una settimana, ha già fatto intravedere le sue doti in due partite, ma solo oggi si è presentato ufficialmente a stampa e tifosi. Oggi Dennis Johnsen ha incontrato i giornalisti sportivi di Palermo per raccontarsi e raccontare alla città le sue prime impressioni, oltre ovviamente agli obiettivi per il futuro. “Arrivo in un grande club, in una splendida città, e voglio trovare continuità in campo. Già mi trovo bene anche se sono qui da poco. Mi piace lo spirito qui a Palermo, della gente, il grande tifo allo stadio. Spero di segnare presto”. Parlando di lui, afferma: “sono un giocatore istintivo, da qui la rabona di ieri. Mi piace avere libertà, posso giocare sulla trequarti, a sinistra o anche più indietro”. 

