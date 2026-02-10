Palermo, che rimonta! Sotto di due reti a 10 dalla fine, la riprende a Genova: con la Samp è 3-3

Va avanti, si fa pareggiare, superare e, quando la gara sembrava persa, la riprende per i capelli e la pareggia al 92′! Partita pazza a Genova, luogo di Sampdoria-Palermo, teatro, squadre, tradizione e blasone da Serie A. Anche lo spettacolo in campo, alla fine, è da massima serie: a Marassi è 3-3. I rosanero di Inzaghi mantengono così la striscia positiva che va avanti da mesi.
La partita. Il primo tempo è di marca rosanero: prima la rete annullata a Pierozzi (dal Var segnalato un fallo), poi l’autorete di Abildgaard che regala il vantaggio ospite a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, però, scende in campo solo la Sampdoria, che in due minuti la ribalta e al 68′ la chiude, con Cherubini (prima le reti di Begic e Pierini). Chiusa si fa per dire, perché il Palermo getta il cuore oltre l’ostacolo e trova la rete con Augello a dieci dalla fine, prima di agguantarla al 92′ con Ceccaroni.
Risultati 24ª Giornata Serie B
Martedì 10 febbraio
ore 19.00
Sampdoria-Palermo 3-3
ore 20.00
Entella-Cesena
Padova-Carrarese
Pescara-Catanzaro
Reggiana-Mantova
Venezia-Modena
Mercoledì 11 febbraio
Ore 19.00
Sudtirol-Monza
Ore 20.00
Avellino-Frosinone
Bari-Spezia
Empoli-Juve Stabia
Classifica Serie B
- Venezia 50
- Monza 47
- Frosinone 46
- Palermo 45*
- Cesena 37
- Catanzaro 35
- Juve Stabia 35
- Modena 34
- Carrarese 30
- Sudtirol 29
- Empoli 28
- Avellino 28
- Padova 26
- Sampdoria 26*
- Mantova 23
- Entella 22
- Reggiana 21
- Spezia 21
- Bari 20
- Pescara 15
Prossimo turno Serie B, 25ª giornata
Sabato 14 febbraio
Ore 15.00
Modena-Carrarese
Palermo-Entella
Sampdoria-Padova
Ore 17.15
Catanzaro-Mantova
Ore 19.30
Cesena-Venezia
Domenica 15 febbraio
Ore 15.00
Bari-Sudtirol
Monza-Juve Stabia
Spezia-Frosinone
Ore 17.15
Empoli-Reggiana
Ore 19.30
Avellino-Pescara