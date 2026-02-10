Palermo, che rimonta! Sotto di due reti a 10 dalla fine, la riprende a Genova: con la Samp è 3-3

Va avanti, si fa pareggiare, superare e, quando la gara sembrava persa, la riprende per i capelli e la pareggia al 92′! Partita pazza a Genova, luogo di Sampdoria-Palermo, teatro, squadre, tradizione e blasone da Serie A. Anche lo spettacolo in campo, alla fine, è da massima serie: a Marassi è 3-3. I rosanero di Inzaghi mantengono così la striscia positiva che va avanti da mesi.

La partita. Il primo tempo è di marca rosanero: prima la rete annullata a Pierozzi (dal Var segnalato un fallo), poi l’autorete di Abildgaard che regala il vantaggio ospite a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, però, scende in campo solo la Sampdoria, che in due minuti la ribalta e al 68′ la chiude, con Cherubini (prima le reti di Begic e Pierini). Chiusa si fa per dire, perché il Palermo getta il cuore oltre l’ostacolo e trova la rete con Augello a dieci dalla fine, prima di agguantarla al 92′ con Ceccaroni.

Risultati 24ª Giornata Serie B

Martedì 10 febbraio

ore 19.00

Sampdoria-Palermo 3-3

ore 20.00

Entella-Cesena

Padova-Carrarese

Pescara-Catanzaro

Reggiana-Mantova

Venezia-Modena

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.00

Sudtirol-Monza

Ore 20.00

Avellino-Frosinone

Bari-Spezia

Empoli-Juve Stabia

Classifica Serie B

Venezia 50 Monza 47 Frosinone 46 Palermo 45* Cesena 37 Catanzaro 35 Juve Stabia 35 Modena 34 Carrarese 30 Sudtirol 29 Empoli 28 Avellino 28 Padova 26 Sampdoria 26* Mantova 23 Entella 22 Reggiana 21 Spezia 21 Bari 20 Pescara 15



Prossimo turno Serie B, 25ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 15.00

Modena-Carrarese

Palermo-Entella

Sampdoria-Padova

Ore 17.15

Catanzaro-Mantova

Ore 19.30

Cesena-Venezia

Domenica 15 febbraio

Ore 15.00

Bari-Sudtirol

Monza-Juve Stabia

Spezia-Frosinone

Ore 17.15

Empoli-Reggiana

Ore 19.30

Avellino-Pescara