Palermo, che rimonta! Sotto di due reti a 10 dalla fine, la riprende a Genova: con la Samp è 3-3

Partita pazza a Genova, luogo di Sampdoria-Palermo, teatro, squadre, tradizione e blasone da Serie A. Anche lo spettacolo in campo, alla fine, è da massima serie: a Marassi è 3-3

Foto U.C. Sampdoria

Va avanti, si fa pareggiare, superare e, quando la gara sembrava persa, la riprende per i capelli e la pareggia al 92′! Partita pazza a Genova, luogo di Sampdoria-Palermo, teatro, squadre, tradizione e blasone da Serie A. Anche lo spettacolo in campo, alla fine, è da massima serie: a Marassi è 3-3. I rosanero di Inzaghi mantengono così la striscia positiva che va avanti da mesi.

La partita. Il primo tempo è di marca rosanero: prima la rete annullata a Pierozzi (dal Var segnalato un fallo), poi l’autorete di Abildgaard che regala il vantaggio ospite a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, però, scende in campo solo la Sampdoria, che in due minuti la ribalta e al 68′ la chiude, con Cherubini (prima le reti di Begic e Pierini). Chiusa si fa per dire, perché il Palermo getta il cuore oltre l’ostacolo e trova la rete con Augello a dieci dalla fine, prima di agguantarla al 92′ con Ceccaroni.

Risultati 24ª Giornata Serie B

Martedì 10 febbraio

ore 19.00
Sampdoria-Palermo 3-3

ore 20.00
Entella-Cesena
Padova-Carrarese
Pescara-Catanzaro
Reggiana-Mantova
Venezia-Modena

Mercoledì 11 febbraio

Ore 19.00
Sudtirol-Monza

Ore 20.00
Avellino-Frosinone
Bari-Spezia
Empoli-Juve Stabia

Classifica Serie B

  1. Venezia 50
  2. Monza 47
  3. Frosinone 46
  4. Palermo 45*
  5. Cesena 37
  6. Catanzaro 35
  7. Juve Stabia 35
  8. Modena 34
  9. Carrarese 30
  10. Sudtirol 29
  11. Empoli 28
  12. Avellino 28
  13. Padova 26
  14. Sampdoria 26*
  15. Mantova 23
  16. Entella 22
  17. Reggiana 21
  18. Spezia 21
  19. Bari 20
  20. Pescara 15

Prossimo turno Serie B, 25ª giornata

Sabato 14 febbraio

Ore 15.00
Modena-Carrarese
Palermo-Entella
Sampdoria-Padova

Ore 17.15
Catanzaro-Mantova

Ore 19.30
Cesena-Venezia

Domenica 15 febbraio

Ore 15.00
Bari-Sudtirol
Monza-Juve Stabia
Spezia-Frosinone

Ore 17.15
Empoli-Reggiana

Ore 19.30
Avellino-Pescara

