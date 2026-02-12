Palermo, accoltellata una donna per strada: fermato un 52enne con problemi psichici

Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. La vittima era appena uscita da un negozio di parruccheria quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Indaga la polizia. La donna di 56 anni è stata trasportata dal 118 all’ospedale Villa Sofia col codice rosso. Ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I soccorritori l’hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri che si trova di fronte Villa Zito. La vittima perdeva molto sangue. Forse dopo essere stata ferita per strada ha cercato rifugio nel negozio.

Donna accoltellata in via Libertà a Palermo, fermato aggressore

E’ stato fermato l’uomo che nel pomeriggio ha accoltellato una 56enne in via Libertà a Palermo. Secondo quanto si apprende avrebbe problemi psichici. L’indagine è condotta dalla Squadra Mobile. La vittima è Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni. Agli agenti, dopo il ricovero in ospedale, ha detto di non conoscere l’aggressore e di essere appena uscita dal negozio, quando ha sentito un dolore alle spalle. L’uomo sarebbe conosciuto in zona e per questo sarebbe stato rintracciato dagli investigatori. Dopo l’accoltellamento sarebbe poi fuggito.

Donna accoltellata a Palermo, fermato aveva ancora abiti sporchi di sangue

E’ un uomo con problemi psichici, tanto che in passato è stato ricoverato in una struttura psichiatrica, il 52enne che si trova in questura perchè sospettato dell’aggressione di una donna accoltellata in via Libertà, nel centro di Palermo. All’aggressore la polizia sarebbe arrivata anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che conoscevano il fermato, noto in zona. I poliziotti l’avrebbero trovato a casa con i vestiti ancora sporchi di sangue. La vittima, una 56enne, sarebbe in gravi condizioni con lesioni polmonari e a una vertebra. L’uomo che la polizia sta sentendo per l’aggressione della 56enne si chiama Massimo Gagliardo De Stefano ed ha 52 anni.